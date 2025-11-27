Гарбузов рассказал об отраслевом взаимодействии столичных предприятий и вузов

Московские предприятия развивают взаимодействие с вузами, чтобы готовить инженерные кадры. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Среди университетов, особенно активно готовящих кадровый резерв — МИРЭА. Он сотрудничает более чем со 160 предприятиями, в том числе за пределами Москвы.

Компания «Генериум», занимающаяся биотехнологиями, организовала в стенах университета образовательный проект MabStudy. В частности, будущие бакалавры и магистры могут выполнить дипломные работы на основе идей, предложенных производителем. Уже 18 выпускников вуза трудоустроились в подразделения R&D-центра и производства предприятия.

Приглашают на работу в компанию и студентов других вузов — в частности, по итогам интенсива с задачами, основанными на реальных процессах.

Еще один вуз, занятый в подготовке кадров — Московский политех. На его базе работает передовая инженерная школа технологического лидерства FDR.