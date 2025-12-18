Гарбузов рассказал о новом бизнес-центре «Ликова» в ТиНАО

Деловой центр «Ликова», который возводят в ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда, сможет задать высокий стандарт деловой инфраструктуры. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Площадь объекта составит 53,5 тысячи квадратных метров, что позволит создать свыше шести тысяч новых рабочих мест для жителей столицы», — добавил он.

Объект станет уникальным для округа по площади и функционалу. Здание можно использовать как целиком, так и разделив на две автономные части по 17 тысяч квадратных метров каждая с собственными входами и лифтами. На верхних этажах будут предусмотрены независимые зоны для топ-менеджмента. Территория подходит для организации рабочего пространства любого формата.