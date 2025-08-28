Гарбузов: производство музыкальных инструментов с начала года выросло на 61%

Производство гитар, балалаек, гуслей и других музыкальных инструментов в Москве с начала года выросло на 61%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Столичная компания «ЭФЭМИ» недавно выпустила линейку новых электроакустических музыкальных инструментов, получивших название «Трубогонг». Играть на настроенных в определенный лад металлических трубах, закрепленных в специальной рамке, сможет даже начинающий музыкант.

Компания «Юпитер» производит широкую линейку концертных баянов и аккордеонов любого уровня — от учебных до концертных. А мастерская Nick&Son создала собственную линейку акустических, электро- и бас-гитар, отличающихся компактными размерами и малым весом.