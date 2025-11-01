Гарбузов: по программе МПТ сдали более 230 тысяч кв. м социальной инфраструктуры

По программе стимулирования создания мест приложения труда в столице сдали в эксплуатацию более 230 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«На сегодня уже введено в эксплуатацию более 20 таких площадок, еще 56 проектов находится на разных стадиях строительства», — добавил он.

Общая доля социальной сферы в программе достигает 11%. Среди уже сданных объектов — частная школа на проспекте Вернадского и детский сад на Большой Очаковской улице, суммарно давшие 220 рабочих мест. Еще один детский сад на 14 групп возвели на территории жилого комплекса «Сидней Сити».

Программа действует с 2020 года. По ней застройщики получают льготы за инвестиции в рабочие места для города. Она способствует развитию периферийных жилых районов и снижает маятниковую миграцию. Всего по ней планируют создать около 340 тысяч рабочих мест и привлечь свыше 2,7 триллиона рублей.