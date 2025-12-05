Гарбузов: первый музей открыли в Москве по программе МПТ

Первый музей, построенный по программе стимулирования создания мест приложения труда, открылся в Москве на территории бывшего завода имени Лихачева. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Его площадь составила 13,8 тысячи квадратных метров, благодаря проекту более 190 москвичей получили рабочие места в шаговой доступности от дома», — добавил он.

В новом здании можно будет проводить выставки современного искусства. Оно войдет в состав жилого комплекса «Зиларт», улицы которого носят имена выдающихся художников.

Первыми экспозициями стали выставки «Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве» и «Африканское искусство: боги, предки, жизнь», а также инсталляция Dies Illa художника Гриши Брускина.

«Все это определяет его как настоящий арт-квартал, культурной вершиной которого и стал открывшийся музей», — подчеркнул первый заместитель гендиректора «ЛСР. Недвижимость — М» Александр Чайковский.