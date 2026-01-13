Гарбузов: открылась запись на экскурсии по промышленным площадкам Москвы

Жителей и гостей столицы приглашают посетить ведущие предприятия столицы в рамках проекта «Открой#Моспром». Началась регистрация на экскурсии, которые пройдут с 14 по 29 января, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Индустриальные туры состоятся на высокотехнологичных предприятиях города: от пищевой и медицинской отраслей до заводов по выпуску ювелирных изделий и лифтов», — отметил он.

Экскурсии на производства кондитерской продукции, мороженого и напитков также включают программы дегустаций для гостей.

Регистрация доступна на сайте проекта. Подать заявку можно за три дня до события. Формат подходит для детей, подростков, взрослых и старшего поколения.