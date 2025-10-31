Гарбузов: около 180 тысяч квадратных метров ввели с начала года по программе МПТ

С начала года по программе стимулирования создания мест приложения труда в столице ввели в эксплуатацию 14 объектов общей площадью около 182 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Это подтверждает эффективность выбранного подхода и высокий интерес инвесторов к развитию столичной инфраструктуры», — отметил он.

Кроме того, по словам министра, в общей сложности программа уже дала москвичам около 30 тысяч рабочих мест.

Треть введенных в эксплуатацию площадей приходится на промышленную инфраструктуру. На этих территориях уже организовали производства IT-оборудования, медицинской техники и многого другого. Еще часть заняли офисно-деловые и логистические центры.

Кроме того, по этой программе строят школы, детские сады, музеи и спортивные комплексы.

Чтобы привлечь еще больше инвестиций, с 2025 года коэффициент расчета льготы увеличили на 14%. Сэкономленные деньги инвестор может потратить на создание дополнительных рабочих мест или внедрение современных технологий.