Гарбузов: около 14 тысяч кв. м площадей для культуры и спорта построили по программе МПТ

По программе стимулирования создания мест приложения труда в эксплуатацию ввели два объекта культуры и спорта общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил на пресс-конференции министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Такой подход подчеркивает универсальность программы, которая формирует сбалансированную городскую среду и поддерживает развитие различных отраслей», — отметил он.

В Даниловском районе по этой программе появился музей, а в Басманном — спортивный центр на территории жилого комплекса. В сумме они обеспечили более 250 рабочих мест для жителей Москвы.

Программа действует с 2020 года и охватила уже все округа столицы. Всего планируется возвести более 250 объектов разного назначения общей площадью 7,8 миллиона квадратных метров, которые дадут свыше 340 тысяч рабочих мест, создадут новые точки притяжения и снизят маятниковую миграцию в городе.