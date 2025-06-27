Гарбузов: офсетные контракты дают импульс развивать новые производства в регионах

В Карелии по офсетному контракту построили производственный комплекс, на котором будут производить сверхпрочный щебень для строительства дорог. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«По условиям офсета с Карелией Москва гарантировала закупку щебня в течение 10 лет на общую сумму около 62 миллиардов рублей», — рассказал он.

Завод на Ситозерском карьере построили за полтора года. Кроме того, инвестор вложил более миллиарда рублей в строительство двух камнеобрабатывающих цехов по выпуску изделий для благоустройства.