Гарбузов: офсетные контракты дают импульс развивать новые производства в регионах

В Карелии по офсетному контракту построили производственный комплекс, на котором будут производить сверхпрочный щебень для строительства дорог. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«По условиям офсета с Карелией Москва гарантировала закупку щебня в течение 10 лет на общую сумму около 62 миллиардов рублей», — рассказал он.
Завод на Ситозерском карьере построили за полтора года. Кроме того, инвестор вложил более миллиарда рублей в строительство двух камнеобрабатывающих цехов по выпуску изделий для благоустройства.
«Карельский камень широко используется в различных сферах и востребован на рынке России. Уверен, что общие проекты с Москвой продолжатся и по другим направлениям», — заявил глава республики Артур Парфенчиков.
Всего столичные власти заключили более 30 офсетных контрактов. По ним инвестор обязуется создать или модернизировать производство взамен на гарантированные поставки. По девяти соглашениям город уже закупает необходимую продукцию.
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