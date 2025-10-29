Гарбузов: офисный кластер создадут в промышленном здании XIX века в Марьиной роще

Новое деловое пространство создадут в Марьиной роще на базе пустующих промышленных зданий XIX века по программе стимулирования мест приложения труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Такой подход позволяет сохранить историческую ценность территории и одновременно формировать новые возможности для бизнеса», — подчеркнул он.

Общая площадь территории превышает 59 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделили реставрации исторических зданий. При этом впервые в современной истории России исторические объекты удалось передвинуть. Всего на территории планируется создать более двух тысяч рабочих мест.

Сейчас там реставрируют фасады. Модельная мастерская собрана более чем на 80%. Для бизнеса будут доступны офисы площадью от 30 до 3000 квадратных метров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что по программе стимулирования мест приложения труда заключили уже более 150 соглашений на строительство более 250 объектов.