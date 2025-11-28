Гарбузов: новый многофункциональный центр появится в Печатниках по программе МПТ

Многофункциональный комплекс возводят в Печатниках по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Формирование мест приложения труда в шаговой доступности от районов проживания москвичей позволяет развивать современную деловую инфраструктуру столицы», — заявил он.

Общая площадь офисных помещений превысит пять тысяч квадратных метров. Проект реализуют в формате «под отделку», что позволит будущим арендаторам организовать пространство под любые потребности. Здание расположено в районе с хорошей транспортной доступностью: недалеко находятся станции метро, МЦК и МЦД, ключевые городские автомагистрали, а до 2030 года откроется еще и речной вокзал.

«Спрос на офисные площади в столице остается высоким: в сегменте класса A вакантность на уровне 5% — это минимум за последние 10 лет», — отметила директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует с 2020 года. По ней застройщики получают льготы, если помимо жилья создают рабочие места. В общей сложности за счет инвесторов планируется возвести более 250 объектов.