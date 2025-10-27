Гарбузов: новый бизнес-центр на улице Обручева даст более 1,7 тысячи рабочих мест

Бизнес-центр, который возводят на улице Обручева по программе стимулирования мест приложения труда, позволит создать более 1,7 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Реализация проекта позволит создать современную рабочую среду, поддержать развитие городского бизнеса и обеспечить дополнительные возможности для трудоустройства москвичей», — добавил он.

На первых этажах разместятся коммерческие и общественные пространства, чтобы сотрудники могли заниматься спортом и творчеством. Под зданием соорудят четырехуровневый паркинг на 162 машино-места.

Сейчас строители уже завершили монолитные работы и полностью остеклили здание. Внутри установили лифты и основные инженерные узлы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках программы с инвесторами заключили уже более 150 соглашений на 250 объектов. Ее цель — снизить маятниковую миграцию, создав новые рабочие места недалеко от жилых домов.