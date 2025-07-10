Гарбузов: макет тяжелого дрона-амфибии продемонстрировали на выставке «Иннопром»

Компания со статусом резидента ОЭЗ «Технополис Москва» представила на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге макет перспективного тяжелого беспилотника-амфибии. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Ключевые особенности разработки — модульная конструкция, возможность посадки на водную поверхность и перевозка до 700 килограммов грузов», — добавил он.

Применять такой беспилотник можно будет для доставки грузов в труднодоступные районы, а также дистанционного мониторинга и поисково-спасательных работ. При этом его смогут использовать в сложных погодных условиях, когда недоступна стандартная наземная инфраструктура аэродромов.

Сейчас разработка находится на стадии опытно-конструкторских работ. Если она дойдет до серийного производства, то производить такие беспилотники, вероятнее всего, будут в индустриальном парке «Руднево».