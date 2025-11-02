Гарбузов: интерьеры «Москино» оснастили мебелью столичного производства
Административное здание кинозавода «Москино» обновили за счет современной мебели столичного производства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Это наглядно показывает, как технологии, качество и творческое начало соединяются в единое целое и становятся частью истории города», — заявил он.
Всего туда поставили более 700 предметов мебели, которые разместились в зонах отдыха, кафетериях и туалетах. Благодаря детальной проработке удалось рационально использовать площади.
«Я уверен, что нам удалось выполнить очень сбалансированный проект, а именно наполнить современные интерьеры комфортом и в то же время оживить обстановку», — заявил гендиректор компании — поставщика мебели Андрей Михайлов.
В скором времени у компании при поддержке столичных властей появится новый производственный комплекс площадью более 13 тысяч квадратных метров в Косино-Ухтомском районе.
Крупнейший кинопарк для натурных съемок открылся в 2024 году. Проектируемая площадь — более 1100 гектаров. На территории есть декорации разных городов, стран и эпох.