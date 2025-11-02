Гарбузов: интерьеры «Москино» оснастили мебелью столичного производства

Административное здание кинозавода «Москино» обновили за счет современной мебели столичного производства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Это наглядно показывает, как технологии, качество и творческое начало соединяются в единое целое и становятся частью истории города», — заявил он.

Всего туда поставили более 700 предметов мебели, которые разместились в зонах отдыха, кафетериях и туалетах. Благодаря детальной проработке удалось рационально использовать площади.

«Я уверен, что нам удалось выполнить очень сбалансированный проект, а именно наполнить современные интерьеры комфортом и в то же время оживить обстановку», — заявил гендиректор компании — поставщика мебели Андрей Михайлов.