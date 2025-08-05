Гарбузов: бизнес-центр создадут на юго-западе Москвы по программе МПТ

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Новый 21-этажный бизнес-центр площадью 13 тысяч квадратных метров возведут в районе станций метро «Калужская» и «Воронцовская» по программе стимулирования мест приложения труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Реализация проекта откроет новые возможности для трудоустройства москвичей и станет важным вкладом в развитие районной инфраструктуры», — отметил он.

В районе формируется деловой кластер, и, как следствие, растут цены на коммерческие помещения. Новое здание станет завершающим этапом клубного квартала с современными офисными пространствами, который позволит более чем тысяче москвичей найти комфортное рабочее место недалеко от дома.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Программа стимулирования мест приложения труда действует уже пять лет. Планируется, что по ней инвесторы возведут более 230 объектов, на которых позднее смогут трудоустроиться свыше 310 тысяч человек.

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