Гарбузов: бизнес-центр создадут на юго-западе Москвы по программе МПТ

Новый 21-этажный бизнес-центр площадью 13 тысяч квадратных метров возведут в районе станций метро «Калужская» и «Воронцовская» по программе стимулирования мест приложения труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Реализация проекта откроет новые возможности для трудоустройства москвичей и станет важным вкладом в развитие районной инфраструктуры», — отметил он.
В районе формируется деловой кластер, и, как следствие, растут цены на коммерческие помещения. Новое здание станет завершающим этапом клубного квартала с современными офисными пространствами, который позволит более чем тысяче москвичей найти комфортное рабочее место недалеко от дома.
Программа стимулирования мест приложения труда действует уже пять лет. Планируется, что по ней инвесторы возведут более 230 объектов, на которых позднее смогут трудоустроиться свыше 310 тысяч человек.
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