Гарбузов: бизнес-центр создадут на юго-западе Москвы по программе МПТ

Новый 21-этажный бизнес-центр площадью 13 тысяч квадратных метров возведут в районе станций метро «Калужская» и «Воронцовская» по программе стимулирования мест приложения труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Реализация проекта откроет новые возможности для трудоустройства москвичей и станет важным вкладом в развитие районной инфраструктуры», — отметил он.

В районе формируется деловой кластер, и, как следствие, растут цены на коммерческие помещения. Новое здание станет завершающим этапом клубного квартала с современными офисными пространствами, который позволит более чем тысяче москвичей найти комфортное рабочее место недалеко от дома.