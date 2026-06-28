На марафоне Следственного комитета в Москве открыли выставки и фотозоны

В честь 15-летнего юбилея Следственного комитета в парке на Поклонной горе состоялся интерактивный марафон. Гости мероприятия посетили красочные фотозоны и экспозицию новейшей криминалистической техники.

Организаторы подготовили выставку трофейного вооружения и оборудования, которое изъяли в зоне спецоперации, а также зоны о различных правоохранительных ведомствах.

«В последние годы мы много внимания уделяем соблюдению и соблюдению законности и порядка на исторических российских территориях», — отметил во время выступления руководитель управления общественно-политической работы СК.

Среди выставленных экспонатов можно увидеть трофейные БПЛА, образцы военной техники противника, фотохронику. Также сотрудники СК провели экскурсии и рассказали гостям, как применять криминалистические методики в полевых условиях.