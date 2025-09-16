Форум «Земли России» стартовал в Москве

Выставка-форум «Земля России» стартовала в Москве. Ее участники сходятся во мнении: земельные ресурсы — одни из самых ценных в стране, и их стоимость недооценена.

Всего в работе форума принимают участие 1,5 тысячи девелоперов, инвесторов, сельхозпроизводителей и других отраслевых специалистов из 45 российских регионов. Одной из центральных тем стал вопрос создания устойчивой комфортной среды с использованием мастер-планов.

«Мы надеемся, что наш форум, первый в этом направлении, возможно, станет первым шагом для того, чтобы это превратилось в большой дальнейший диалог», — отметил организатор мероприятия Михаил Петров.

«С одной стороны мастер-план содержит градостроительные характеристики с перспективой развития города, а с другой — экономические параметры, которые позволяют бизнесу заходить на территорию и создавать новые проекты», — подчеркнул замгендиректора компании ДОМ.РФ Денис Филиппов.

По его словам, один из способов — вовлечение в оборот неиспользуемых федеральных участков и объектов. Например, ДОМ.РФ с 2008 года таким образом использовала 49 тысяч гектаров земли.

«Мы считаем, что развитие территорий комплексно на федеральных земельных участках так или иначе повышает качество жизни горожан, которые будут жить в этих микрорайонах», — добавил топ-менеджер.

Участники дискуссии пришли к выводу, что успех в повышении эффективности земельного потенциала зависит от всех участников работы: государства, бизнеса и экспертов.