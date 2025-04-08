ФОК на юго-западе Москвы достроят в 2026 году

В Москве к 2026 году планируют завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, который расположен по адресу: Чечерский проезд, владение 22. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

На объекте провели обследование, установив, что закончить строительство можно. В 2021 году технико-экономические показатели ФОК уточнили, а сам проект доработали и в итоге получили на него положительное заключение экспертизы.

ФОК с бассейном и помещениями бытового обслуживания начали строить еще в 2016-м. Спустя два года процесс остановили, поскольку выявили отклонения от проекта.

«Долгострой взяла на рассмотрение Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В 2023 году участок под зданием предоставлен собственнику объекта на три года для завершения работ, а в марте 2025 года застройщику выдано разрешение на строительство», — привела слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города.

Он подчеркнул, что общая площадь здания составит 3,5 тысячи квадратных метров, а высота — до 14 метров. Завершить строительство планируют в 2026 году.

В ФОКе разместят универсальные залы, раздевалки с душевыми и санузлами, обустроят входную группу для посетителей с вестибюлем, гардеробом, фойе, а также технические, служебные и административные помещения.

С 2011 года Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства способствовала решению вопросов по 694 объектам долгостроя. Из них в эксплуатацию ввели 205 объектов, на 276 возобновили работы. На 213 площадках демонтировали конструкции, а территории привели в порядок и благоустроили.