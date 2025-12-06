Финал киберчемпионата Lada Sport ROSNEFT состоялся в Москве
В Москве прошел финал Lada Sport ROSNEFT eChampionship при продержке «Роснефти». Его впервые провели в формате «Гонки чемпионов»: в серии дуэлей среди 10 лучших пилотов сезона определили единственного победителя.
Претенденты на первое место соревновались на симуляторах, которые были точной копией Lada Vesta TCR. На таких же установках тренируются профессиональные пилоты перед заездами.
Двукратный чемпион России и дебютант туринговой команды Lada Sport ROSNEFT Ярослав Шевырталов отметил, что на протяжении всей карьеры регулярно занимался на симуляторе. Его общий накат — около шести тысяч часов.
«В этом году мы добились огромных успехов с командой Lada Sport ROSNEFT Junior, в картинге выиграли чемпионат России как в личном зачете, так и в командном. Надеемся, что в следующем году также с „Роснефтью“ будем побеждать», — сказал он.
Победителем киберчемпионата Lada Sport ROSNEFT eChampionship стал Кирилл Антонов, который показал свой максимум благодаря пониманию, как работать с машиной в короткий промежуток времени.
«Я вполне себе справлялся, чтобы быстро вкатиться, настроиться и, соответственно, показать результат», — подчеркнул он.
Финалисты разделили призовой фонд. Право выйти на реальную трассу за рулем гоночной Lada в этом году получит обладатель серебра — Иван Чехов.