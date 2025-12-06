Финал киберчемпионата Lada Sport ROSNEFT состоялся в Москве

В Москве прошел финал Lada Sport ROSNEFT eChampionship при продержке «Роснефти». Его впервые провели в формате «Гонки чемпионов»: в серии дуэлей среди 10 лучших пилотов сезона определили единственного победителя.

Претенденты на первое место соревновались на симуляторах, которые были точной копией Lada Vesta TCR. На таких же установках тренируются профессиональные пилоты перед заездами.

Двукратный чемпион России и дебютант туринговой команды Lada Sport ROSNEFT Ярослав Шевырталов отметил, что на протяжении всей карьеры регулярно занимался на симуляторе. Его общий накат — около шести тысяч часов.

«В этом году мы добились огромных успехов с командой Lada Sport ROSNEFT Junior, в картинге выиграли чемпионат России как в личном зачете, так и в командном. Надеемся, что в следующем году также с „Роснефтью“ будем побеждать», — сказал он.