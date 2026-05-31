Фестиваль «Театральный бульвар» стартовал на площадках Москвы

В Москве стартовал Третий Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар». С 30 мая по 30 августа горожан и туристов ждут уличные спектакли, концерты, мюзиклы, перформансы и творческие мастерские на площадках столицы.

Открытие состоялось на Пушкинской набережной в Парке Горького. Для зрителей подготовили масштабное шоу с участием театральных артистов, музыкантов и цирковых коллективов.

На Чистых прудах прошел семейный концерт актера Гоши Куценко, в программу которого вошли песни из кинофильмов и мультфильмов. На других площадках организовали мастер-классы по актерскому мастерству, гриму и истории театра.

Особое внимание уделили разнообразию жанров. На Покровском бульваре зрителям представили постановку по роману «Парфюмер», а в пространстве Политеха показали детский мюзикл и вечерний перформанс.

Фестиваль впервые выйдет за пределы центра столицы. В начале июня новая площадка откроется в музее-заповеднике «Коломенское».