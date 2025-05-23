Фестиваль молодежных медиа пройдет на «Мосфильме» 11–13 июня

Фестиваль молодежных медиа ВТЕМЕ пройдет 11–13 июня в киноконцертном зале «Мосфильм». Проект объединит молодежные медиастудии и подростков в возрасте от 12 до 18 лет, создающих телепрограммы, фильмы и анимационные проекты.

Его участники смогут посетить мастер-классы и лекции от ведущих специалистов отрасли. В состав жюри войдут как юные медийщики, так и признанные мастера — директор телеканала СТС Kids Лев Макаров, генеральный продюсер телеканала «Мульт» Татьяна Цыварева, директор по производству телеканала СОЛНЦЕ Кирилл Емельянов и другие.

Всего на фестивале ожидают более 500 участников из 129 городов России: от Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до Сочи. Среди специальных гостей — телеведущая Яна Чурикова и соавтор книги «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов.

Проект откроет перед участниками новые возможности в медиаиндустрии. Кроме того, их ждут розыгрыши мерча и других призов от организаторов и партнеров.