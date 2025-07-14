Фейк: в Москве водитель электробуса выгнал пассажиров из салона на жару

В Сети начали распространять данные о том, что в Москве водитель электробуса необоснованно выгнал пассажиров из транспорта на улицу, якобы сославшись на высокую температуру в салоне. Информация об этом оказалась недостоверной.

Фейк

Водитель московского автобуса решил приостановить рейс, сославшись на высокую температуру воздуха в салоне. При +26 градусах, по его словам, эксплуатировать транспортное средство невозможно. Пассажиры требовали продолжить поездку, так как на улице было +40 — значительно жарче, чем внутри электробуса.

Правда

В действительности водитель действовал в соответствии с актуальными нормативными требованиями. Зафиксировав повышение температуры воздуха в салоне до +28 градусов, он приостановил движение.

Поступок водителя оправдан распоряжением Минтранса России от 31 января 2017 года «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

В документе говорится, что допустимый температурный режим в салоне пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси) в летний период не должен превышать +25 градусов, а в зимний — опускаться ниже +12 градусов.

Если система климат-контроля неисправна, то транспортное средство необходимо снять с маршрута и направить в парк для устранения неполадок. Действия водителя полностью соответствовали установленному регламенту.

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