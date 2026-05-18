Фейк: в Москве будут фиксировать переходы на красный свет

В интернете появилась информация, что в Москве над светофорами установят специальные камеры, чтобы фиксировать переходы на красный свет. Однако сообщения об этом оказались недостоверными.

Фейк

В интернете распространяют информацию, что в Москве над светофорами устанавливают камеры, фиксирующие переходящих на красный свет, а также использующих для перехода велосипеды и самокаты.

Правда

Столичный Дептранс опроверг эту информацию. По его данным, камеры необходимы для анализа транспортных и пешеходных потоков и не фиксируют нарушений.

«Информация о фиксации нарушений со стороны пешеходов, велосипедистов или пользователей СИМ не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

