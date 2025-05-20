Московский метрополитен: участок на «фиолетовой» ветке метро не будут закрывать

В Сети появилась информация о закрытии участка «Октябрьское поле» — «Планерная» в начале июня из-за трещины в тоннеле метрополитена. На самом деле это неправда: движение на этом участке работает стабильно, закрывать его не планируют.

Фейк

В ряде Telegram-каналов начали распространять слухи о возможном закрытии участка Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Тушинская» и «Сходненская». Ограничения якобы введут в начале июня из-за повреждения тоннеля. Также на перегоне уже ограничили скорость и усилили освещение.

Во время закрытия участка обслуживание поездов распределят между депо «Красная Пресня» и «Руднево», а для пассажиров организуют альтернативный маршрут — бесплатные автобусы «КМ».

Правда

Информация о закрытии участка Таганско-Краснопресненской линии ложная. Как заявили в пресс-службе Московского метро, движение поездов на ветке осуществляют стабильно, ничего закрывать не планируют. Пассажирам рекомендовали сверять данные с официальными источниками.

В первоисточнике фейковой информации сослались на публикацию РИА «Новости». Однако на официальном сайте агентства таких данных нет.

Также в Сети ранее появились новости о том, что на перегоне между станциями «Тушинская» и «Сходненская» повредились тоннели — специалисты заметили смещение конструкции и трещины в тюбингах. По неуточненным данным, деформация случилась из-за стройки, которую ведут недалеко оттуда.

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