Ежегодные объемы производства колбасных изделий в Москве достигли 278 тысяч тонн

Ежедневно в Москве производят 771 тонну копченых и вареных колбас. В год объемы производства достигают 278 тысяч тонн. Это стало возможно благодаря мерам поддержки, которые город предоставляет столичным фабрикам. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Сегодня фабрикам доступно больше 20 всесторонних инструментов, используя которые они улучшают качество изделий, расширяют ассортимент и наращивают объемы выпуска, удовлетворяя потребности рынка в продукции», — отметил он.

Черкизовский мясоперерабатывающий завод по итогам 2023 года произвел около 116 тысяч тонн мясной продукции — сосисок, ветчины, варено-копченых и сырокопченых колбас, а также рубленых полуфабрикатов.

«Основной объем нашей продукции идет на продажу в столичную розницу, а также в магазины более чем 40 других регионов России», — отметила директор по коммуникациям предприятия Анастасия Михайлова.

По ее словам, только за прошлый год на заводе установили 48 новых единиц оборудования. Это позволило увеличить плановые объемы выпуска продукции на 10% — почти до 127 тысяч тонн в год.