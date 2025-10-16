Еще семь автобусных маршрутов запустят до конца осени из Москвы в Подмосковье

Еще семь автобусных маршрутов запустят до конца осени из Москвы в городские округа Красногорск, Одинцово и Химки. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Для этого задействуем 54 современных автобуса российского производства большого класса», — добавил он.

Всего до конца года планируется интегрировать в систему московского транспорта до 25 пригородных маршрутов, из которых шесть уже запущены.

Стоимость проезда в них максимально приблизят к тарифам областных перевозчиков, однако на двух маршрутах — 1469 в Химки и 1139 в Одинцово — будет действовать зональная система оплаты. Карту «Тройка» нужно будет приложить к валидатору и на входе, и на выходе.

Кроме того, оплатить проезд можно будет по выгодным безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород». С ними пассажиры смогут экономить на поездках до 60% в год.