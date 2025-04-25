Еще 7 участков передали инвесторам для строительства спортобъектов в Москве

В первом квартале 2025 года власти Москвы успешно провели торги по передаче прав на размещение девяти объектов спортивного и гаражного назначения. Общая площадь участков превысила четыре гектара.

Средний конкурс составил четыре претендента на каждый лот, что свидетельствует о высоком интересе бизнеса к таким возможностям.

«Семь объектов будут иметь спортивное назначение — это могут быть футбольные манежи, теннисные или волейбольные площадки и другие комплексы для занятий физической культурой. Еще на двух участках появятся плоскостные парковки», — пояснил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Площадь участков под парковки составляет 200 и 818 квадратных метров, а под спортивные объекты варьируется от двух до почти 10 тысяч квадратных метров.

Победители торгов получат право на использование земли сроком от трех до пяти лет, в течение которых они обязаны самостоятельно поддерживать объекты в надлежащем состоянии, проводить ремонт и устранять возникающие проблемы.

Все сведения о доступных для бизнеса городских активах, включая фотографии, документацию и условия участия, публикуют в разделе «Имущество от города» на Инвестиционном портале Москвы.