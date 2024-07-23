Энергетическое партнерство. В Москве прошел Российско-Китайский бизнес-форум

Энергодиалог между Россией и Китаем — движущая сила в развитии стратегического партнерства. Запад внимательно следит за успехами двух могущественных государств и всячески стремится затормозить их развитие, но результат совершенно обратный: темпы роста ВВП России и Китая уверенно опережают среднемировые показатели.

Представители крупнейших компаний и национальных корпораций России и Китая встретились в Москве на бизнес-форуме, чтобы обсудить совместные проекты, а также поставки энергоресурсов.

Нет равных в поставках нефти

Отношения двух могущественных держав вышли на новый беспрецедентный уровень. В 2023-м товарооборот между странами составил рекордные 240 миллиардов долларов, увеличившись вдвое за последние три года.

По своему масштабу российско-китайское сотрудничество в области поставок нефти уже не имеет равных на пространстве Евразии. Такое заявление сделал ответственный секретарь комиссии при президенте по ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.