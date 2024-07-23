Энергетическое партнерство. В Москве прошел Российско-Китайский бизнес-форум
В Москве прошел VI энергетический форум России и Китая
Энергодиалог между Россией и Китаем — движущая сила в развитии стратегического партнерства. Запад внимательно следит за успехами двух могущественных государств и всячески стремится затормозить их развитие, но результат совершенно обратный: темпы роста ВВП России и Китая уверенно опережают среднемировые показатели.
Представители крупнейших компаний и национальных корпораций России и Китая встретились в Москве на бизнес-форуме, чтобы обсудить совместные проекты, а также поставки энергоресурсов.
Нет равных в поставках нефти
Отношения двух могущественных держав вышли на новый беспрецедентный уровень. В 2023-м товарооборот между странами составил рекордные 240 миллиардов долларов, увеличившись вдвое за последние три года.
По своему масштабу российско-китайское сотрудничество в области поставок нефти уже не имеет равных на пространстве Евразии. Такое заявление сделал ответственный секретарь комиссии при президенте по ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Сотрудничество предопределено географическим положением наших стран и их местом на энергетической карте мира, ведь Россия производит 11% мирового объема жидких углеводородов, а на Китай приходится 16% их мирового потребления.
Игорь Сечин
За первые шесть месяцев этого года российский энергетический экспорт в Китай составил около 46 миллиардов долларов, что на 4% превысило показатель предыдущего. Поставки нефти из России в Китай выросли до 107 миллионов тонн. Ключевой и крупнейший поставщик — компания «Роснефть».
Санкции? Не беда
В 2023 году Китай, несмотря на санкционное давление, импортировал из России 34 миллиарда кубометров природного газа и 311 миллионов тонн угля.
«Под стратегическим руководством председателя Си Цзинпина и президента Владимира Путина Китай и Россия сформировали всеобъемлющую структуру углубленного энергетического содружества на высоком уровне», — заявил вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.
За первое полугодие 2024-го поставки нефти из РФ в КНР превысили 55 миллионов тонн. Страны практически полностью перешли на расчет в национальных валютах. Их доля по итогам прошлого года — свыше 90%.
Стабилизатор энергетического кризиса в мире
Россия играет стабилизирующую роль в преодолении мирового энергетического кризиса, подчеркнул заместитель председателя правительства России Александр Новак.
«Поставки топливно-энергетических ресурсов из России повышают энергетическую безопасность и социально-экономическую устойчивость дружественных стран», — отметил он.
На форуме добавили, что потенциал сотрудничества огромен. По словам Игоря Сечина, следующий этап российско-китайских отношений — развитие передовых технологий, а также взаимодействие между странами по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных сферах.
Российско-Китайский энергетический бизнес-форум проходит ежегодно с 2018 года согласно договоренностям, достигнутым главами России и КНДР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. В 2024 году в мероприятиях приняли участие политические деятели, ученые, академики, эксперты, аналитики и представители бизнеса обеих стран. Всего VI Российско-Китайский энергетический бизнес-форум объединил около 500 человек. Следующий форум пройдет в Китае в 2025 году.