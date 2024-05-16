Эксперт рассказал, почему поддержал идею о строительстве квартир площадью от 28 «квадратов» | 360°

Эксклюзив 16 мая 2024, 18:18 Эксперт рассказал, почему поддержал идею о строительстве квартир площадью от 28 «квадратов» Аналитик Киевский предложил сократить долю маленьких квартир в Москве до 10-15% Freepik

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Переизбыток квартир и студий, площадь которых составляет менее 28 квадратных метров, негативно влияет на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру Москвы. О том, как соблюсти баланс и не создавать в столице лишнюю нагрузку, 360.ru рассказал доктор технических наук, эксперт по градостроительной политике Илья Киевский.

Он подчеркнул, что тенденция к уменьшению площади квартир существует уже много лет. По его словам, такое жилье пользуется популярностью среди молодых семей и родителей, покупающих квартиры детям.

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«Эта логика понятная. Если, к примеру, 10 лет назад продавались огромные трехкомнатные и двухкомнатные квартиры, то сейчас для среднего класса площадь квартир снижается», — указал Киевский.

Эксперт прокомментировал решение Москомэкспертизы отказаться от квартир, метраж которых составляет меньше 28 «квадратов». Специалист предложил пойти навстречу молодежи и предусмотреть небольшую долю такого жилья — 10-15%.

«На мой взгляд, эта идея правильная, но и какой-то минимальный набор студий и квартир меньше 28 квадратов стоит сохранить», — добавил Киевский.

Он также объяснил, что «дома из студий» негативно отражаются на нагрузке на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуры.

«Возможно, если маленьких квартир не будет, надо возрождать институт арендного жилья для специалистов и молодежи, которую город сейчас активно поддерживает», — заключил специалист.

Как напомнило РИА «Новости», в столице решили запретить строить студии и квартиры площадью менее 28 квадратных метров. Москомэкспертиза не будет выдавать положительные разрешения на строительные объекты с отклонениями от установленных минимальных значений площади.

Ранее эксперт по недвижимости Константин Каменев обратил внимание на рост спроса на аренду студий и однокомнатных квартир. Он рассказал, что увеличивается число россиян, откладывающих покупку жилья.