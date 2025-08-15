Эксперт рассказал о значении будущей станции метро «Бульвар Генерала Карбышева»

Рублево-Архангельская линия метро, которую должны ввести в эксплуатацию через несколько лет, позволит жителям Серебряного бора, а в перспективе — и Красногорска, быстрее добраться до центра Москвы. Об этом заявил председатель комитета по строительству московского отделения «Опоры России» Олег Филиппов.

«Поездки в деловой центр „Москва-Сити“ станут удобнее, что особенно важно для работающих там москвичей», — подчеркнул он.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что станцию построили более чем наполовину.

«Там уже возвели монолит платформы и подземных вестибюлей, продолжаются работы в оборотных тупиках. Строители приступили к сооружению блока технических помещений и черновым отделочным работам», — рассказал он.

Кроме самой станции, на площадке возводят оборотные тупики. Она размещается параллельно улице Маршала Тухачевского.

«Оформление станции площадью 16,4 тысячи квадратных метров будет посвящено инженерным войскам», — заявил гендиректор «Мосинжпроекта» Максим Гаман.

Ранее Ефимов рассказывал о 16 станциях трех линий, которые возводят метростроевцы в разных районах города. Цель — создать метро доступным для всех жителей столицы.

«До 2030 года мы планируем построить в Москве более 30 новых станций. При этом мы уже прорабатываем возможность продления действующих радиусов», — подчеркнул он.