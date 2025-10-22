Эксперт рассказал о влиянии реновации на повышение качества жизни в Москве

Реновация в Москве стала привычной, плановой и в хорошем смысле слова рутинной частью городской работы. Об этом рассказал президент Международного союза судебных экспертов, эксперт в строительно-технической сфере Николай Кандикудряков-Тигранн.

«Жители более пятисот хрущевок за это время получили современные благоустроенные квартиры. Это тысячи семей, которые благодаря программе смогли существенно улучшить качество жизни», — подчеркнул он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что более чем 320 жильцам дома № 44 на Бескудниковском бульваре предложили квартиры в новостройке на Дмитровском шоссе. Это уже четвертый дом в районе, подпавший под программу с начала года. Всего переселяют жильцов из 29 зданий.

«Каждый жилой комплекс соответствует критериям безбарьерной среды, а на придомовой территории проведено благоустройство», — добавил он.

На первых этажах новостроек на время переселения открывают специальные центры, позволяющие оформить все документы и помогающие при переезде. Жильцам предлагают квартиры с улучшенной отделкой и всем необходимым оборудованием.

«При этом им не придется заново изучать инфраструктуру района и менять привычный образ жизни: расселяемый дом стоит в 500 метрах от новостройки», — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Для более комфортного переезда власти готовы по запросу бесплатно предоставить грузчиков и транспорт.