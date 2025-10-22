Эксперт рассказал о плюсах строительства регбийного стадиона в Хорошево-Мневниках

Строительство многофункционального комплекса с регбийным стадионом на три тысячи зрителей в Хорошево-Мневниках превратит столичный район в новую точку притяжения и повысит его инвестиционную привлекательность. Об этом заявил председатель комиссии по архитектуре и градостроительству московского отделения «Опоры России» Дмитрий Мавзолевский.

«Отличный пример того, как можно развивать городскую среду, совмещая спортивные, деловые и социальные функции», — подчеркнул он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что объекты возведут в рамках масштабного инвестпроекта. Для этого инвестору передадут участок площадью 4,34 гектара. Кроме стадиона, там построят деловой центр, гостиницу и торговые пространства.

«Суммарная площадь объектов составит 140 тысяч квадратных метров», — добавил он.

Сейчас на этой территории нет объектов капитального строительства. В будущем в районе появятся и другие спортивные комплексы — например, ледовая арена и теннисный центр.

«Возведение этого объекта позволит создать современную инфраструктуру для развития регби в столице», — добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.