Эксперт Георгиевский: проект на месте здания СЭВ сможет олицетворять современную Москву

В новом проекте на месте бывшего здания Совета экономической взаимопомощи на Новом Арбате важно сохранить стилистическую связанность и предложить новое функциональное наполнение, которое привлечет жителей и гостей столицы. Об этом заявил соучредитель Агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский.

Заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов рассказал в интервью РИА «Новости», что есть здания, ставшие памятниками эпохи и требующие бережного отношения и реставрации, а есть те, которые выработали свой ресурс и ремонтировать которые нецелесообразно.

«Если брать здание СЭВа, то это обычное офисное здание, которое с учетом современных технологий не является комфортным», — считает замглавы города.

Сегодня по этому адресу находится одно из зданий столичной мэрии, но в ближайшее время власти города представят новый проект.

«Город может в новом проекте заявить одну из значимых доминант, олицетворяющих уже наше время и Москву в XXI веке и по форме, и по содержанию», — считает Георгиевский.

Он рассказал, что в момент постройки это здание олицетворяло новаторский подход в развитии столицы. Наряду с Домом правительства оно открывало «парадный въезд» на Новый Арбат, а через него — в центр Москвы.

«Отрадно слышать, что данное здание планируется реконструировать в рамках единого архитектурного облика данной части Арбата, „вдохнуть в него новую жизнь“», — заявил экономист Алексей Хижняк.

Он отметил, что проект должен привлечь стратегического инвестора, который захочет приобрести доступ ко всей инфраструктуре в пяти минутах езды от центра.