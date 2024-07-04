Эксперт Ахсянова рассказала, как градостроительная политика Москвы влияет на тренды в культуре

Москва не только соответствует трендам мировых столиц, но и задает собственные, в частности, в вопросе доступа к культуре. Об этом заявила директор партнерских программ CM International Ольга Ахсянова.

«За счет интересной архитектуры, нестандартных планировочных и градостроительных решений, интеграции новых технологий, культурные учреждения привлекают представителей различных аудиторий, которые ранее могли бы не проявлять особый интерес к культуре», — подчеркнула она.

По ее словам, через адаптацию подобных мест для социализации горожан им становится проще прививать любовь к прекрасному. Она также отметила, что тренд на создание культурных пространств делает город полицентричным и делает культуру более доступной, что положительно влияет и на жителей, и на городскую экономику.

«Городу важно поддерживать качество культурно-развлекательной инфраструктуры на высоком уровне, поэтому он становится более требователен к таким учреждениям. Они должны быть интересны посетителям, экономически эффективны, гармонично вписаны в городской контекст и всегда актуальны», — заявила руководитель и партнер UNK interiors Юлия Тряскина.

Она рассказала, что проектированием культурно-развлекательных пространств занимаются междисциплинарные команды, в которые входят архитекторы, проектировщики, инженеры, дизайнеры и другие специалисты.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщал, что с начала года в Москве построили шесть зданий для учреждений культуры, в том числе новый музейный комплекс Третьяковской галереи, а до конца года планируется закончить еще десять. А всего с 2011 года таких объектов в столице появилось 73.