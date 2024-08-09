Ефимов: ЖК для программы реновации возведут на западе столицы по проекту КРТ

Четыре неэффективно используемых земельных участка площадью 3,16 гектара реорганизуют в Можайском районе столицы. Проект решения опубликовали на сайте правительства Москвы, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам замглавы города, четыре участка на западе столицы входят в один проект комплексного развития территорий (КРТ). Более трех гектаров земли отведут для строительства — там возведут дома в рамках программы реновации.

«Вложения в проект оцениваются почти в 29 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 148 миллионов рублей. В итоге будет создано более 300 рабочих мест», — уточнил Владимир Ефимов.

Пока что на территории — магазины, офисные и складские помещения, автосервис. Речь идет об участках у Можайского шоссе — недалеко находятся станции «Сетунь», «Рабочий Поселок» и «Кунцевская» МЦД-1.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман объяснил, что проект подразумевает строительство современны комплексов для целей программы реновации и других нужд. Эти комплексы заменят существующие, устаревшие объекты.

«Площадь жилья превысит 83 тысячи квадратных метров. На первых этажах новостроек разместят кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса», — добавил Гаман.

Он рассказал, что там проведут работы по благоустройству и озеленению, добавят площадки для занятия спортом и физкультурой, а также построят новые дороги. По программе КРТ на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создают многофункциональные городские кварталы. Власти Москвы реализуют 236 подобных проектов — в общей сложности они занимают более 3,1 тысячи гектаров. Работы ведут по поручению мэра Сергея Собянина.