Ефимов: жители Бутырского района начали осматривать новые квартиры по реновации

Жильцы трех старых домов в Бутырском районе начали осматривать квартиры в новостройке на улице Милашенкова, возведенной зимой по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На данный момент к осмотру квартир в ней приступили более 550 жителей из трех старых домов на улице Яблочкова», — добавил он.

Всего, по его словам, переселить в районе планируется около 4,5 тысячи москвичей из 27 старых домов. На первом этаже нового жилого комплекса открыли Центр информирования по переселению, который будет работать до полного переезда жильцов. При этом переселяют людей поэтапно, чтобы снизить нагрузку на сотрудников.

Рядом с домом расположены станция метро «Фонвизинская», а также многочисленная инфраструктура. Придомовой участок облагородили, сделав на нем зону отдыха.

«Жилой комплекс состоит из двух секций и рассчитан на 255 квартир общей площадью свыше 14 тысяч квадратных метров. Под заселение их передали с готовой улучшенной отделкой, благодаря этому в них можно переехать сразу после подписания договора», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.