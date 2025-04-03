Ефимов: жители Алтуфьева приступают к осмотру новых квартир по реновации

Первый жилой комплекс по программе реновации возвели в Алтуфьеве. Теперь жители домов, предназначенных под снос, могут начать осматривать новые квартиры. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В новостройку переедут более 3,1 тысячи жителей 20 старых домов на Инженерной и Стандартной улицах, а также в Путевом проезде. Город предложил им равнозначные квартиры в зданиях по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 53, корпуса 1 и 2», — рассказал он.

Квартиры отделали и оснастили необходимым оборудованием. Дома возвели в соответствии с критериями безбарьерной среды. Расселять старое жилье будут в несколько этапов.

«С заключением договоров будущим новоселам помогут сотрудники Центра информирования по переселению, который открылся на первом этаже второго корпуса жилого комплекса», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего расселить в Алтуфьеве планируют 50 домов, новые квартиры получат около 8,5 тысячи человек. Общая площадь нового жилья превысила 76 тысяч квадратных метров. На придомовых территориях оборудовали детские и спортивные площадки и зоны отдыха.

«Новый жилой комплекс расположен в районе с качественной городской и транспортной инфраструктурой. Недалеко находится станция метро „Отрадное“, платформа МЦД Дегунино, учебные заведения, поликлиника, магазины и кафе», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.