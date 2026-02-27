Ефимов: жилые дома возведут в Южном Тушине по проекту КРТ

Участок площадью 0,85 гектара реорганизуют в 4-м микрорайоне Сходненской Поймы в Южном Тушине по программе комплексного развития территорий. Соответствующий проект решения о КРТ размещен на сайте mos.ru . Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Там возведут дома для реализации программы реновации общей площадью почти 29 тысяч квадратных метров», — добавил он.

Кроме того, на подземных этажах разместят парковку, а на первых организуют помещения для предприятий малого и среднего бизнеса. В шаговой доступности находятся две школы и парк «Братцево».

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, суммарная площадь квартир в двух новостройках превысит 16 тысяч квадратных метров. Реализация проекта позволит обеспечить новым жильем около 500 жителей.

Всего сейчас в столице по поручению мэра Сергея Собянина реализуют более 400 проектов КРТ общей площадью 4,5 тысячи гектаров.