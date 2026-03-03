Ефимов: жилые дома по проекту КРТ возведут возле станции метро «Сходненская»

Два многоквартирных дома построят по проектам реновации и комплексного развития территорий на Аэродромной улице в Южном Тушине. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Общая площадь новостроек составит 15,32 тысячи квадратных метров. Первые этажи отведут под размещение предприятий малого и среднего бизнеса, где будет создано более 40 рабочих мест», — добавил он.

Всего редевелопмент затронет два участка общей площадью 0,88 гектара. По данным Департамента градостроительной политики, на этом месте сейчас стоят пятиэтажные жилые дома, которые планируется расселить. В общей сложности переезд затронет более 270 человек.

Недалеко от планирующихся новостроек есть станция метро «Сходненская», школы, детские сады, магазины, другая необходимая инфраструктура, а также многочисленные зеленые зоны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил еще два проекта КРТ — в районах Перово и Нагорный. По ним также возведут новое жилье по программе реновации.