Ефимов: жилой квартал построят в районе Преображенское по программе КРТ
Участок площадью почти четыре гектара возле станции метро «Преображенская площадь» реорганизуют по программе КРТ, возведя на нем благоустроенный жилой квартал. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Инвестиции в развитие площадки составят 38,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 124,1 миллиона рублей. После реализации проекта город получит около 500 рабочих мест», — добавил он.
Реорганизация затронет участок вдоль Краснобогатырской улицы до пересечения со Знаменской и частично Малой Черкизовской. Это уже третий подобный проект в районе Преображенское. Всего здесь реорганизуют почти 13 гектаров земли.
«Рядом с домами обустроят детские и спортивные площадки. Для интеграции нового квартала в транспортную сеть района проложат локальные дороги», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Всего в Москве реализуют 302 проекта КРТ общей площадью 4,2 тысячи гектаров.