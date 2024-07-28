Ефимов: жилье и деловые кварталы появятся в 9 районах САО по 11 проектам КРТ

В девяти районах на севере Москвы по проектам комплексного развития территорий (КТР) появятся деловые кварталы и жилые комплексы. Правообладатели и компании проведут редевелопмент 242 гектаров земли, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В девяти районах на севере города инвесторы реализуют 11 проектов комплексного развития территорий. На участках общей площадью 242 гектара в период от 4 до 26 лет построят жилые, деловые и производственные кварталы — всего появится свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости», — отметил заммэра.

По словам Ефимова, в новых общественно-деловых и промышленных объектах появится примерно 68,8 тысячи рабочих мест. Проекты КТР потребуют более 1,5 триллиона рублей, в бюджет ежегодно будет поступать около 27 миллиардов рублей, уточнил заместитель мэра столицы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что участки под редевелопмент расположены в районах Беговой, Восточное и Западное Дегунино, Войковский, Головинский, Дмитровский, Коптево, Тимирязевский и Хорошевский. Больше всего проектов по программе комплексного развития территорий реализуется в Восточном Дегунино — на территории бывшей промзоны в процессе находятся два договора, заключенных в 2023 году. Планируется построить 379 квадратных метров недвижимости.

«Так, возведут 165 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 16,5 тысячи квадратных метров для программы реновации и иных нужд города, свыше 214 тысяч общественно-деловых и промышленных объектов, среди которых технопарк, производство, логистический центр и спортивный комплекс», — рассказал Гаман.

На данный момент территории очищают от текущей застройки, добавил министр. Всего в Москве реализуется 256 проектов КТР на площади более 3,1 тысячи гектаров.