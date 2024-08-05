Ефимов: за полгода инвесторы приобрели у города около тысячи коммерческих объектов

Владимир Ефимов/ Пресс-служба Комплекса градостроительной политики
Фото: Владимир Ефимов/ Пресс-служба Комплекса градостроительной политики

С января по июнь правительство Москвы продало инвесторам 976 коммерческих объектов. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В будущем это приведет к появлению новых рабочих мест, увеличению продаж и, как следствие, росту показателя валового регионального продукта города», — рассказал он.

По словам Ефимова, общая сумма сделок составила около 16,7 миллиарда рублей, а суммарная площадь реализованных объектов превысила 144 тысячи квадратных метров, в том числе отдельно стоящие здания и помещения.

Большинство объектов расположены в Западном, Центральном и Южном административных округах.

«Здания и помещения в основном имеют свободное назначение. Это значит, что у инвесторов есть широкий выбор», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что по адресам можно открыть магазин, салон красоты или любой другой пункт сферы услуг. По его словам, более 700 объектов реализовали на торгах, а еще 240 — по преимущественному праву выкупа арендуемого имущества.

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