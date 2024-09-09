Ефимов: за пять лет в ТиНАО арендовали почти 18 гектаров для строительства коммерческих объектов

За пять лет правительство Москвы сдало в аренду 33 земельных участка общей площадью более 17,8 гектара для строительства коммерческих объектов в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Появление новых коммерческих площадей стимулирует деловую активность, способствует созданию рабочих мест, а также улучшает инфраструктуру для москвичей», — заявил он.

По словам заммэра, общая площадь объектов может превысить 360 тысяч квадратных метров. На арендованных участках планируют возвести пять промышленных объектов, три физкультурно-оздоровительных комплекса, а также торговые, бытовые и общественно-деловые здания.

«В районе Коммунарка возведут два общественно-деловых комплекса, а в Краснопахорском районе — магазин и торгово-бытовой объект», — добавил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Руководитель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что с начала года в Новой Москве выдали 25 разрешений на строительство коммерческих объектов, что свидетельствует об интересе инвесторов к этому сегменту.

«Среди них (объектов — прим. ред.) — многофункциональный производственно-складской комплекс в Сосенском, четыре производственных здания, офисные, торговые и спортивные центры», — уточнил он.

Узнать информацию о торгах можно на инвестиционном портале столицы. Все договоры по итогам аукционов заключают в электронном виде.