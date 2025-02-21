Ефимов: за пять лет москвичи приобрели у города более 44 гектаров земли для ИЖС

С 2020 года жители Москвы по итогам торгов приобрели около 44,5 гектара земли для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Более чем на 340 участках предусмотрено строительство примерно 185,8 тысячи квадратных метров недвижимости — частных домов и сооружений, необходимых для ведения хозяйственной деятельности», — добавил он.

Сайт правительства Москвы публикует список городских участков для возведения частных домов. Если одним и тем же объектом интересуются два или более человека, его выставляют на торги, при этом начальная стоимость равна кадастровой. Вся процедура, в том числе последующее заключение договора, проходит в онлайн-формате, а участвовать в ней могут только физические лица.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, в основном продаются участки в Новой Москве и на востоке столицы, но бывают лоты и в других административных округах.

«Средняя площадь одного реализованного участка составила 13 соток. Самый большой объект площадью 0,3 гектара расположен в Новомосковском административном округе», — рассказал он.

Организатором торгов выступает столичный Департамент по конкурентной политике.