Ефимов: за пять лет москвичи оформили в собственность более 60 тысяч жилых помещений

С 2020 года жители Москвы оформили в собственность свыше 60 тысяч квартир и комнат, в которых проживали по договорам социального найма, общей площадью более трех миллионов квадратных метров. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Из них 11 тысяч — только за прошлый год, еще 3,7 тысячи — с января по май 2025-го», — добавил он.

В 2022 и 2023 годах заключали по 13 тысяч договоров, в частную собственность перешли 713 тысяч квадратных метров жилья. До половины из них находится на юге, юго-востоке и востоке столицы. Всего в частную собственность перешло свыше 95% столичного жилого фонда.

«Приватизировав квартиру, жильцы получают дополнительные возможности: могут провести ее перепланировку, участвовать в проведении общедомовых собраний и влиять на принятие решений по дому», — рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Чтобы оформить жилье в собственность, необходимо подать заявление в МФЦ или на сайт mos.ru.