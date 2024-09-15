Ефимов: за пять лет город продал бизнесу около 6,8 тысячи объектов недвижимости

С 2019 года Москва заключила с предпринимателями договоры купли-продажи нежилых объектов общей площадью около 1,23 миллиона квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвесторы приобрели почти 6,8 тысячи различных объектов: отдельно стоящих зданий и помещений, а также зданий вместе с земельными участками», — добавил он.

Заммэра отметил, что только за восемь месяцев 2024 года бизнес купил свыше 1,2 тысячи объектов, общая площадь которых составила 180 тысяч «квадратов»

Сделки, пояснил Ефимов, состоялись как в результате торгов, так и по преимущественному праву выкупа. Вторым способом реализовали около 40% объектов.

По правилам первого нужно арендовать объект у города на срок не менее года, а для участия в аукционе — не менее двух лет. Сама недвижимость минимум пять лет должна находиться в перечне объектов для малого бизнеса.

«Эта возможность распространяется на представителей малого и среднего бизнеса и является действующей мерой поддержки сегмента МСП, который способствует сохранению высокой деловой активности столицы», — добавил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Узнать подробности об имуществе и правилах торгов можно на столичном инвестиционном сайте.