Ефимов: за госуслугами по строительству с начала года обратились более 21 тысячи раз

С начала года через сайт mos.ru подали более 21 тысячи заявок на госуслуги в сфере архитектуры и строительства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город уже обработал более 82% заявок физических и юридических лиц», — добавил он.

Самыми популярными услугами Ефимов назвал приемку исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, а также подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков.

По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, первых заявок с начала года удовлетворили уже около пяти тысяч, а вторых — 3,4 тысячи. Онлайн-формат позволяет значительно ускорить подачу заявок, не стоя в очередях и отслеживая статус в личном кабинете.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие московские цифровые сервисы успешно используются в других регионах.