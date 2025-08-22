Ефимов: за 10 лет инвесторы купили у города около 11,5 тысячи объектов недвижимости

С 2015 года инвесторы приобрели на торгах у города около 11,5 тысячи объектов недвижимости общей площадью более миллиона квадратных метров для развития бизнеса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В этих зданиях и помещениях открылись точки общественного питания, магазины, выставочные пространства, центры бытового обслуживания, коворкинги и многое другое», — рассказал он.

В городскую казну эти сделки принесли в общей сумме более 107 миллиардов рублей. Торги проходят в интернете, узнать об актуальных лотах можно на Инвестиционном портале Москвы. Для участия необходимы усиленная электронная цифровая подпись и задаток.

«Только с начала 2025 года по итогам торгов было продано более 660 коммерческих объектов. Их общая площадь превысила 100 тысяч квадратных метров», — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.