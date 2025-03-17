Ефимов: за 10 лет инвесторы арендовали 27 исторических объектов по льготной программе

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» действует в Москве с 2015 года. За это время инвесторов привлекли к восстановлению 27 памятников архитектуры, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Исторические здания находятся в шести административных округах: Восточном, Северном, Южном, Северо-Западном, Юго-Восточном и Центральном. Большая часть — 22 объекта общей площадью почти 11,7 тысячи квадратных метров — расположена в центре столицы», — добавил он.

По этой программе инвесторы получают объект в аренду сроком на 49 лет. Они должны за пять лет восстановить его за собственный счет, а затем начинают пользоваться льготной ставкой. Из 27 объектов ремонтные работы завершились в 17. Общая площадь восстановленных зданий составила около 8,5 тысячи квадратных метров.

«Среди них — доходный дом промышленника-старообрядца Григория Горбунова на улице Девятой Роты, чугунный павильон трамвайной остановки в Тимирязевском районе, а также въездная башня Хорошевского конного завода на Таманской улице», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В минувшем году в столице вели работы по сохранению 849 исторических объектов. На 157 из них реставрация завершена, отметил мэр Сергей Собянин.