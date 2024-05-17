Ефимов: в Щербинке построили спортивную арену с искусственным льдом | 360°

Москва 17 мая 2024, 10:09 Ефимов: в Щербинке построили спортивную арену с искусственным льдом Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

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В районе Щербинка Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столицы завершили строительство новой крытой ледовой арены с искусственным льдом. Объект возвели благодаря частным инвестициям. Застройщиком выступило ООО «Арена», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Доступность спортивной инфраструктуры является одной из важных составляющих комфортной жизни в округах. Новая арена станет объектом притяжения юных спортсменов не только из Щербинок, но и ряда других поселений, расположенных в восточной части ТиНАО.

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Общая площадь спортивного объекта составляет 5,3 тысячи квадратных метров. В комплексе есть каток для хоккея и фигурного катания, спортзалы, тренажеры, раздевалки и административные помещения.

«Его высота составляет 18 метров. Всего с момента присоединения территорий к столице в ТиНАО построили 13 спортивных объектов», — подчеркнул Ефимов.

Развитию спортивной инфраструктуры в округах уделяют большое внимание. Объекты возводят как с помощью инвесторов, так и за счет средств, заложенных в адресную инвестиционную программы Москвы. В рамках проекта предусмотрены затраты на строительство и проектирование физкультурно-оздоровительных комплексов с тренажерными залами и бассейнами в поселке Завода Мосрентген района Коммунарка и Троицке, рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Помимо этого, инвестор начал строительство Центра подготовки сборных команд Российской федерации баскетбола в поселке Кокошкино», — отметил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в 2024 году в столице построят и реконструируют 15 спортивных объектов.